Venemaa lubab Sputniku asjus Eestile "kõikehõlmavat vastust"

"Antud juhul saab vastus olema kõikhõlmav ja huvitav, lähtudes sellest, kes on Eesti meediaruumi ja kõikide nende räpaste trikkide taga, mida näeme toime pandavat Venemaa meedia vastu," märkis välisministeeriumi pressiesindaja Zahharova.

Venemaa Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko kinnitas varem, et Eesti suhtes rakendatakse karme meetmeid juhul, kui siin jätkatakse Sputniku töö piiramist.

Matvijenko sõnas, et nad loodavad, et Eestis hüljatakse praegused ebaseaduslikud meetmed. "Kui muudatusi ei tule, siis võtame ise käsile vastumeetmed, mis on karmid, kuna me ei tolereeri meedia suukorvistamist," rääkis ta. Mis need endast täpsemalt kujutaksid, ta ei öelnud. Küll aga lausus ta, et toimuval on otsesed mõjud Eesti-Vene suhetele.

Alustati uurimist

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni ehk OSCE meediavabaduse esindaja Harlem Désir ütles hiljuti, et lubab uurida Sputniku olukorda Eestis, kuna Euroopa Liit pole propagandakanalile sanktsioone esitanud.

Vene riigiduuma rahvusvaheliste suhete komitee esimees Aleksei Puškov ütles, et helistas Désirile, kes seepeale andis eespool mainitud lubaduse. "Eesti argumendid Sputniku survestamiseks on tekitanud palju küsimusi, mida Désir lubas uurida ja astuda vajadusel samme, et meediat ei piirataks põhjuseta," rääkis Puškov.

Venemaa presidendi juures asuva kodanikuühiskonna arendamise ja inimõiguste nõukogu juht Valeri Fadejev kutsus läinud nädalal Eesti õiguskantslerit Ülle Madiset mitte lubama rahvusvahelise informatsiooniagentuuri Rossija Segodnja ajakirjanike õiguste rikkumist

Kursis ka Putin