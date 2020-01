Venemaa lubab Nord Stream 2 gaasijuhtme ise lõpuni ehitada

Putini sõnul saab gaasijuhe valmis hiljemalt järgmise aasta algul, vahendab uudistekanal BBC.

"Hetkel on küsimus tähtaegades. See on siin ainus probleem. Aga ma loodan, et selle aasta lõpus või järgmise aasta esimeses kvartalis viiakse töö lõpule ja gaasijuhe hakkab toimima," ütles Putin pärast kohtumist Merkeliga.

Viimane lausus samuti, et "teatav viivitus on, aga see (Nord Steam 2 -toim) viiakse lõpule."

Viivituse põhjuseks on USA sanktsioonide pakett, mille riik kehtestas gaasijuhtmega tegelevatele Euroopa ja Venemaa ettevõtetele seoses murega, et Nord Stream 2 vähendab oluliselt Lääne-Euroopa julgeolekut.

Merkel ütles laupäeval, et Saksamaa jätkab projekti toetamist, pidades USA sanktsioone kohatuks.

Gazpromi juht Alexei Miller kinnitas pühapäeval samuti, et Venemaa saab ehitamise üksi, välispartnereid kasutamata lõpule viia, nagu lubas president Putin.