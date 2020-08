Venemaa lubab alustada elanikkonna massilist vaktsineerimist juba oktoobris

"Moskva Gamaleja keskuse välja töötatud koroonaviiruse vaktsiini kliinilised uuringud on lõpetatud ja hetkel valmistatakse ette registreerimisprotseduuriks vajalikke dokumente," ütles Muraško laupäeval TASSile.

Ministri sõnul alustatakse vaktsineerimist õpetajatest ja meedikutest. "Massilist vaktsineerimist plaanime alustada oktoobris," ütles Muraško.

Tema sõnul valmib Venemaal paralleelselt veel mitu erinevat vaktsiini.

Gamaleja uurimisinstituut ise teatas kolmapäeval, et nende vaktsiin võiks esmase heakskiidu saada 10. augustil ning avalikku kasutusse minna juba 15. augustil.

Ametlikke andmeid ei ole Vene teadlased aga uue vaktsiini testimise kohta väljastanud, mistõttu lääneriigid on kutsunud inimesi üles ettevaatlikkusele.

USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauchi hoiatas sel nädalal, et venelaste väide peatsest massilisest vaktsineerimisest on parimal juhul problemaatiline, ning avaldas lootust, et enne inimeste vaktsineerimist on riigil kindlad tõendid selle ohutuse ja toimivuse kohta.