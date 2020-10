Venemaa lõpetas konsultatsioonid Hollandi ja Austraaliaga MH17 lennukatastroofi üle

Nõustudes nende konsultatsioonidega lähtus Vene pool sellest, et need „võimaldavad faktide põhjal kindlaks teha lennukatastroofi tõelised põhjused”, teatas Venemaa välisministeerium. Kokku toimus kolm läbirääkimiste vooru, vahendab Interfax.

Juulis esitas Holland MH17 allatulistamise kohta Ukrainas Euroopa Inimõiguste Kohtule riikidevahelise süüdistuse Venemaa vastu. Venemaa välisministeerium hindab seda sammu „ebasõbralikuks tegevuseks” ning „järjekordseks löögiks Vene-Hollandi suhetele ja Haagi kindla kavatsuse demonstreerimiseks jätkata terve mõistuse vastaselt Donbassi taevas toimunu ühepoolselt Venemaa kaela veeretamise eksiteed”.

Venemaa välisministeerium märkis, et Haag esitas selle kaebuse „ootama ära isegi konsultatsioonide vahetulemusi”. Hollandi otsus kaotab Venemaa välisministeeriumi sõnul kolmepoolsete konsultatsioonide ja Venemaa nendel osalemise mõtte.

„Kõigest on näha, et Austraalia ja Holland isegi ei püüdnud selgusele jõuda, mis tegelikult 2014. aasta suvel juhtus, vaid nende eesmärk oli ainult see, et saada Venemaalt süü ülestunnistus ja kompensatsioon hukkunute sugulastele,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi avalduses. „Arvame, et ignoreerides igasuguseid põhjendusi ja meie valmisolekut dialoogiks, järgib Holland ainult konjunktuurseid poliitilisi huve, peites end häbitult vajaduse taha kaitsta lennukatastroofi ohvrite lähedasi.”

Hollandi valitsus on pettunud ja üllatunud, teatas Hollandi ringhääling NOS. Peaminister Mark Rutte ütles Euroopa Liidu tippkohtumisel Brüsselis, et sai uudisest teada meediast.

Hollandi välisminister Stef Blok pidas eriti valusaks ohvrite lähedaste jaoks, et Venemaa alt veab. Blok rõhutas, et valitsus ei välista ühtki võimalust 298 ohvri ja nende lähedase jaoks õigluse saavutamiseks.

Ohvrite omaste organisatsiooni Stichting Vliegramp MH17 esimees Piet Ploeg nimetas seda „järjekordseks löögiks omastele näkku”. Ploeg lisas, et ei ole Moskva sammu üle üllatunud. „On Venemaa järjekindel liin kõigele vastu töötada,” ütles Ploeg.