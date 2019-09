Venemaa loodab, et Trump ei avalda üleskirjutisi vestlustest Putiniga

Valge Maja avaldas kolmapäeval kokkuvõtte president Trumpi vestlusest Ukraina president Volodõmõr Zelenskõiga, millest ilmnes, et Trump kutsus Ukrainat üles "uurima" USA endist asepresidenti Joe Bidenit ehk üht tema võimalikku rivaali tuleva aasta presidendivalimistel.

Tundub, et see pretsedent lõi ka Kremlis häirekellad tööle.

Vladimir Putini pessiesindaja Dmitri Peskovi käest küsiti reedel, kas Moskva on mures, et Valge Maja võib avaldada katkeid ka vestlustest Venemaa president Vladimir Putiniga.

Ta vastas, et "tahaksime loota, et meie suhetes, mida vaevavad juba paljud probleemid, seda ette ei tule", lisades, et Trumpi-Zelenskõi eravestluste sisu avaldamine on "üsna ebatavaline".