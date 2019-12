Venemaa lõikas riigi jõulu eel globaalsest internetivõrgust välja

USA arvutiteaduste professori Alan Woodwardi sõnul märgib "vene internet" järjekordset sammu globaalse interneti lagunemisel. "Järjest enam autoritaarseid riike, kes soovivad kontrollida, mida nende kodanikud näevad, vaatavad suunda, mille on juba teoks teinud Iraan ja Hiina. Ja see tähendab, et üha rohkematel inimestel puudub juurdepääs dialoogile nende kodumaal toimuva üle, neid hoitakse oma mullis," nentis Woodward.

Täieliku kontrolli võtmine tähendaks, et kasutada ei oleks võimalik ka virtuaalseid privaatvõrke (inglise keeles Virtual Private Network, VPN), mis on üks tuntumatest viisidest oma internetiliikluse varjamiseks.

Venemaa plaanib luua ka oma veebipõhise sisuga entsüklopeedia Vikipeedia (Wikipedia) ning poliitikud on vastu võtnud seaduseelnõu, mis keelab kõikide nutitelefonide müügi, millel pole eelinstalleeritud vene tarkvara.

"Teadmata katsetuse üksikasju, on raske täpselt hinnata, kui kaugele on Venemaa jõudnud riigi isoleerimisega rahvusvahelisest kodumaisesse internetti," tõdes mõttekoja New America küberturvalisuse analüütik Justin Sherman. "Varemgi on neil tekkinud probleeme võrgurakenduste blokeerimisega, nagu juhtus krüpteeringut kasutava sõnumirakendusega Telegram."