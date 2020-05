Venemaa läks rünnakule sealse koroonasurmade arvu kahtluse alla seadnud Financial Timesi ja New York Timesi vastu

Lauri Laugen toimetaja

Maria Zahharova Foto: Aleksandr Štšerbak , TASS

Venemaa välisministeerium teatas, et saadab kirjad ajalehtedele Financial Times ja New York Times, milles nõuab Venemaa Covid-19-sse suremuse kohta avaldatud informatsiooni ümber lükkamist.