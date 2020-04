Venemaa Krasnojarski haigla peaarst 'kukkus' aknast alla

"Haigla peaarsti kohusetäitja kukkus välja raviasutuse aknast. Asjaolud on selgitamisel, läbi viiakse audit," vahendab kohaliku ametniku sõnu uudisteagentuur RIA Novosti.

Tervishoiuministeerium teatas, et naine viibib intensiivravil, kuid ei täpsustanud juhtunu asjaolusid. Asutuse koduleheküljel on kirjas, et haigla peaarsti kohustusi täidab Jelena Nepomnjašaja. Arstid keeldusid tema tervisliku seisundi kohta täpsemaid kommentaare pühapäeval jagamast.

Telekanali TVK Krasnojarski teatel arutas viimane kohaliku tervishoiuminister Boris Nemikuga konverentskõnes kuni 80 patsiendi majutamist ühte haiglahoonesse. Teadaolevalt oli Nepomnjašaja selle vastu "isikukaitsevahendite terava puuduse ja personali üleüldise ettevalmistamatuse tõttu".

Tervishoiuministeerium ise eitab, et naine kukkus aknast alla vestluse ajal ja teatas hiljem, et asutuse töötajad on valmis koroonaviirusega patsiente vastu võtma - ministeeriumi ametnike sõnul piisab kõigist olemasolevatest kaitsevahenditest ja ravimitest.

Krasnojarski asepeaminister Aleksei Podkorjtov ütles aga omalt poolt, et "juhtuda võis igasuguseid asju". "On kevad, üldine stressiaeg, võib-olla midagi peres - seda on raske öelda, mis võis juhtuda," lausus Podkorjtov. "Indikaatorid olid tavalised, teatasid arstid, seal ei juhtunud midagi erakordset."

"Haigla valmisolek on väga kõrge, kõik on varustatud. Ta [peaarst] teatas vaid, et haiglas ei ole ühtegi [koroonaviirusega] patsienti. Alates 25. aprillist hakkasid nad saabuma, kuid neid on väga vähe - kõige kergemad patsiendid paigutatakse sinna haiglasse. Arstid täidavad oma ülesannet inimeste elud päästa."

