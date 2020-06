Venemaa konstitutsiooniparanduste elektroonilist kaughääletust tabasid kohe tõrked, mida selgitati ülekoormusega

Elektrooniline kaughääletus on ligipääsetav Moskva linna ja Nižni Novgorodi oblasti elanikele 25.-30. juunil spetsiaalses portaalis. Kohe esimestel tundidel hakkasid kasutajad kurtma tõrgete üle selle töös, vahendab RIA Novosti.

„Oli koormuse tipp, sest Moskva ja Nižni Novgorodi oblasti elanikud läksid kohe hääletama. Nižni Novgorodi kuraatorina tean, et nižninovgorodlased võtavad elektroonilisest kaughääletusest aktiivselt osa,” ütles Lopatin.

Hiljem veebilehe töö täielikult taastati, teatas Lopatin.

Suure koormusega selgitas tõrkeid veebilehe töös ka ülevenemaalise rahvahääletuse kontrolli- ja vaatlusstaabi juht Moskvas Ilja Massuhh, kelle sõnul peaks aga tehnika juures olema sellisteks olukordadeks arvestatud.

„Tõenäoliselt on see seotud. Aga tehnika peaks olema sellisteks tulvadeks ette nähtud,” ütles Massuhh, vastates küsimusele, kas tõrked on seotud venelaste iseloomujoonega „äärmusest äärmusesse” – teha kõike kas esimesel minutil või viimasel päeval.