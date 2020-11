Venemaa kehtestab Navalnõi asjus vastusanktsioonid Saksamaa ja Prantsusmaa ametnikele

„Et Euroopa Liidu sanktsioonide veduriks seoses Navalnõiga oli Saksamaa, et need sanktsioonid puudutavad otseselt Vene Föderatsiooni presidendiadministratsiooni juhtivaid töötajaid, hakkavad meie vastusanktsioonid olema peegelpildis. Need on juba vastu võetud, varsti teavitame me sellest oma Saksa ja Prantsuse kolleege,” ütles Lavrov täna pressikonverentsil, vahendab Interfax.

„Need sanktsioonid hakkavad olema Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsusmaa juhtide aparaatide juhtivtöötajate vastu,” lisas Lavrov.

Euroopa Liit kehtestas Navalnõi mürgitamise tõttu oma sanktsioonid kuue Venemaa füüsilise isiku ja keemiainstituudi vastu.

Euroopa Liidu sanktsioonide alla langesid Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) direktor Aleksandr Bortnikov, Venemaa presidendi sisepoliitikavalitsuse ülem Andrei Jarin, presidendiadministratsiooni juhi esimene asetäitja Sergei Kirijenko, Venemaa presidendi täievoliline esindaja Siberi föderaalringkonnas Sergei Menjailo ning kaitseministri asetäitjad Pavel Popov ja Aleksei Krivorutško. Lisaks sellele riiklik orgaanilise keemia ja tehnoloogia teadusliku uurimise instituut.