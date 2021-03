Venemaa karistusteenistus saadab vangid reostatud Arktikat puhastama

Kalašnikovi sõnul on selline kokkulepe juba sõlmitud Krasnojarski krai ja Norilski linna juhtkonnaga, vahendab Interfax.

Kalašnikov palus FSIN-i territoriaalorganitel Arktika piirkonnas „tööd selles suunas jätkata”.

2020. aasta detsembris oli juttu, et FSIN uurib võimalust saata vange kohustuslikus korras Arktika reostusest puhastamise töödele ja paigutada sinna moodulbarakid. Siis teatas FSIN-i ühiskonnast isoleerimisega mitteseotud karistuste täideviimise organiseerimise valitsuse ülem Jelena Korobkova, et Norilski administratsioon on eraldanud ruumid 56 inimesele ja Arhangelski oblastis on vaja ära koristada 15 ebaseaduslikku prügimäge.

„Nii tehakse Arktika tsooni puhastamist läbiviivatele organisatsioonidele ettepanek teha FSIN-iga vastastikku kasulikku koostööd sundtöödele määratud süüdimõistetute kaasamiseks,” ütles Korobkova. „Kriminaaltäitevsüsteem on huvitatud sundtöödele mõistetute töö kasutamise laiendamisest ja on valmis andma vajaliku hulga tööjõudu.”

Norilskis toimus mullu mais ettevõtte Nornikel soojuselektrijaamas 21 tonni diiselkütuse leke jõkke. Nornikel maksis selle eest hüvitist 146 miljardit rubla (üle 1,6 miljardi euro).

Seda avariid mainis mullu novembris Venemaa keskkonnaminister Aleksandr Kozlov, kui teatas, et Arktika vajab suurpuhastust.