Venemaa kaitseminister: allveelaevaõnnetuse põhjustas põleng akusektsioonis

Šoigu lisas, et seejärel levis tuli teistesse ruumidesse, vahendab RIA Novosti.

„Tuumaenergiaseadeldis on sellel aparaadil täielikult isoleeritud ja mehitamata. Lisaks sellele viidi meeskonna tegevusega läbi kõik vajalikud toimingud seadeldise kaitsmiseks, see on täielikult töövõimelises režiimis,” teatas Šoigu.

Šoigu väljendas ka lootust, et allveelaev taastatakse kõige kiiremas korras.

Tulekahju süvavee teadusliku uurimise aparaadis, nagu seda Venemaal ametlikult nimetatakse, toimus 1. juulil. Hukkus 14 inimest, ülejäänud õnnestus päästa.

Juhtunu üksikasju ei avaldata, sest see on riigisaladus.

Venemaa kaitseministeeriumi teatel likvideerisid allveelaevnikud tulekolde oma elu hinnaga. Kõik hukkunud esitatakse riiklike autasude saamiseks.