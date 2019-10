Venemaa justiitsministeerium kuulutas Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase fondi välisagendiks

Justiitsministeeriumi veebilehel öeldakse, et ministeeriumi Moskva peavalitsus viis läbi „jooksva kontrolli” organisatsiooni tegevuse kohta ja avastas, et „see vastab välisagendi funktsioone täitva mittetulundusühingu tunnustele”, vahendab Interfax.

FBK direktor Ivan Ždanov teatas, et organisatsiooni ei ole sellest veel teavitatud.

„Me nõuame, et justiitsministeerium selgitaks avalikult kõigile ja esitaks tõendid selle kohta, et FBK on saanud kas või ühe kopika välismaa raha,” kirjutas Twitteris fondi asutaja Navalnõi.

Välisagentide seaduse allkirjastas Venemaa president Vladimir Putin 2012. aasta juulis. Välisagentide nimekirja kantakse organisatsioonid, mis tegelevad poliitilise tegevusega ja saavad raha välismaalt. Praegu on nimekirjas 73 organisatsiooni.

Navalnõi registreeris FBK 2011. aastal. Organisatsioon on tegelenud korruptsiooni paljastamisega. Teiste hulgas on FBK avaldanud uuringuid Venemaa juhtkonna luksusliku elustiili kohta.