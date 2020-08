Venemaa julgeolekunõukogu sekretär Patrušev: Balti riikides on toitev pinnas neonatslike liikumiste takistamatule tegutsemisele

„Teisitimõtlemise mahasurumine, häbitu propaganda, agressiivse natsionalistliku sisuga loosungid loovad toitva pinnase takistamatult funktsioneerivatele neonatslikele liikumistele. Ei ole takistusi SS-i leegionäride marsside süstemaatilisele läbiviimisele, aktiivselt surutakse peale mõtet, et need grupeeringud võivad tõkestada tee väljamõeldud „potentsiaalsele Vene sissetungile”,” ütles Patrušev.

Seejuures suhtutakse teistes Euroopa riikides ja maailmas üldiselt erinevalt Balti riikidest ja Ukrainast kui poliitilise elu marginaalsesse nähtusesse, aga selle taassünni eest vastutustundetu poliitika korral ei ole kindlustatud ükski riik.

Loomilikult on Venemaa nagu Teise maailma aastatel jälle „pruuni katku” levimise vastase võitluse eesliinil.

„Venemaa lähenemise aluseks on sallimatuse tekitamine fašistlike liikumiste ja nende vabatahtlike liitlaste vastu, natsi- ja fašistlike kuritegude õigustamise ja rehabiliteerimise mittelubamine. Sellistel kuritegudel ei saa põhimõtteliselt olla aegumistähtaega. Demokraatlik ülemaailmne avalikkus peab teadvustama, milliste veriste tagajärgedeni viib inimvihkajalik ideoloogia – just see teadmine on kõige usaldusväärsem garantii selliste sündmuste toimumise vastu tulevikus. Riikide läbiviidav kultuuri- ja hariduspoliitika peab olema suunatud kriitilise mõtlemise arendamisele, mis lükkab tagasi igasugused katsed levitada totalitaarseid vaateid ja manipuleerida etniliste müütidega,” lausus Patrušev.

Tähtis on ka „ajaloo võltsimise” vastu võitlemine.

„See eeldab tõsiste teaduslike uuringute organiseerimist, mis on suunatud objektiivse pildi loomisele minevikust. Lisaks sellele on vaja süvendada teaduslikku dialoogi rahvusvahelise akadeemilise kogukonna raames, mis on suunatud ühisele vastuseismisele ajaloolistele väljamõeldistele. Sarnaselt sellele, kuidas sõja-aastatel ühinesid kümned riigid ja rahvad vaatamata ideoloogilistele erimeelsustele ühise vaenlase vastu, peavad täna nende järglased esinema ühisrindena, et mitte lubada fašismi ja natsismi taassündi tänapäeva maailmas,” ütles Patrušev.