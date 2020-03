Venemaa Julgeolekunõukogu asejuht Medvedev nimetas koroonaviirust äärmiselt tõsiseks asjaks

„Olukord koroonaviiruse epideemiaga on äärmiselt tõsine (…) Praegu võib mõnele näida, et toimuv on mingi mäng, kino, sellise Hollywoodi põneviku sarnane. Aga see pole sugugi mäng. Maailmas on haigestunud üle poole miljoni inimese. Kahjuks on see, mis praegu toimub, reaalne oht igaühe jaoks meist ja kogu inimtsivilisatsiooni jaoks,“ ütles Medvedev, vahendab Interfax.

Samas rõhutas Medvedev, et kõik vajalikud meetmed võetakse tarvitusele ja tähtis on mitte alluda paanikale. Medvedev avaldas tänu Vene arstidele, kes „lähevad väärikalt läbi kõige raskema katsumuse, aidates ööpäevaringselt patsiente“.

Siiski kutsus Medvedev olema valmis haiguse leviku erinevateks stsenaariumideks.

„Ebasoodne stsenaarium nõuab veelgi karmimate otsuste vastuvõtmist, mistõttu on tähtis teha kõik, et seda ei juhtuks: suhtuda tähelepanelikult presidendi pöördumisse, näidata üles enesedistsipliini, eelkõige lihtsalt mitte tekitada enda ja oma lähedaste jaoks täiendavaid riske,“ lausus Medvedev. Ta kutsus mitte andma järele soovile kasutada alanud töövaba nädalat nii, nagu see oleks tavaline puhkus, ning lahkuma korterist või suvilast ainult äärmise vajaduse korral.

Medvedev tunnistas ka, et pandeemia viib Venemaal majandusraskusteni, mida juba tunnevad paljud maailma riigid.

„Neid tunneb maailmamajandus. Venemaa on kohtunud kahekordse šokiga – viirusele on lisandunud nafta koteeringute langus,“ ütles Medvedev.

Majanduslikud küsimused on aga Medvedevi sõnul praegu teisejärgulised, peamine on inimeste tervis.

