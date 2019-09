Venemaa ja Ukraina alustasid vangide vahetust Moskva ja Kiievi lennuväljadel

Üleeile ütles Venemaa president Vladimir Putin Vladivostokis peetaval ida majandusfoorumil, et Ukraina ja Venemaa on jõudmas läbirääkimistega kinnipeetavate isikute vahetamise üle lõpule.

„Me oleme lõpetamas oma läbirääkimisi vahetuse üle. Ma arvan, et see tuleb küllaltki ulatuslik ja see oleks juba hea samm edasi normaliseerimise suunas,” ütles Putin. „Meil oli küllaltki keeruline võtta vastu otsused konkreetsete inimeste suhtes, aga lähtudes humaansuse kaalutlustest läheneme me läbirääkimiste lõpule, mida me peame muu hulgas ametlike võimudega.”

Vangide vahetuse toimumisest teatas varem ka Facebookis Ukraina ülemraada töötaja Anna Islamova, kelle postitust jagas Ukraina uus peaprokurör Ruslan Rjabošapka. „Vahetus toimus: meremehed, [Oleg] Sentsov, [Mõkola] Karpjuk, [Volodõmõr] Baluhh, [Pavlo] Grõb lendavad koju,” kirjutas ametnik ennatlikult juba nädala keskel.