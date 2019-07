Venemaa Irkutski oblastis maadeltakse taas üleujutustega: evakueeriti 1000 inimest

Jõed on tõusnud taas mitmel pool üle kallaste. Oblasti eriolukordade ministeeriumi juht Jevgeni Zinitšev ütles laupäeval, et „1076 inimest evakueeriti, sh 615 last. 41 inimest viibib ajutistes majutuskeskustes, nende seas kaheksa last“, vahendab uudisteagentuur Ria Novosti.

Tugevate vihmade tõttu on piirkonnas vee all kuus rajooni: Nižneudinski, Tšeremhovski, Tulunski, Šelekhovski, Sljudjanski ja Ziminski. Täna hommikuse seisuga oli üleujutatud 147 elumaja, 42 krunti ja 269 maa-ala.

Irkutski hüdrometeoroloogia ja keskkonnaseire osakonna teatel on esmaspäeval oodata lõunapoolsetes piirkondades taas tugevat ja pikaajalist vihmasadu. Ukhtui küla lähedal Oka jões tõuseb veetase kriitilise 450–490 sentimeetrini, Tuluni linna lähedal 670–770 sentimeetrini, Nižneudinskis 300-350 sentimeetrini.

Ka Lõuna-Baikali jõgedel - Snežnaja, Utulik, Solzan, Khara-Murin, Sljudjanka - tõuseb agentuuri hoiatuse kohaselt vesi kriitilise piiri lähedale ja võimalik on mudalaviinide oht.