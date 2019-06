Venemaa Irkutski oblast kimpus tulvavetega: neli rajooni jäi elektrita, mitu inimest hukkus

Jõed on vihma tõttu mitmel pool tõusnud üle kallaste ning kaduma on läinud ja hukkunud hulgaliselt kariloomi. Oblasti eriolukordade ministeeriumi juht Jevgeni Zinitšev ütles laupäeval, et elu on jätnud vähemalt viis inimest ja kadunuks jäänud veel vähemalt kaks inimest, vahendab uudisteagentuur Ria Novosti.