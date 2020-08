Venemaa heaks spioneerimises kahtlustatuna vahistati NATO süsteemis töötanud Prantsuse ohvitser

„Mida ma saan kinnitada, on see, et kõrget ohvitseri ootavad õiguslikud toimingud julgeolekualase rikkumise eest,” ütles Parly. Rohkem detaile ta ei avaldanud, vahendab AFP.

Teadete kohaselt oli ohvitseri näol tegemist NATO jõudude koosseisus Itaalias paiknenud kolonelleitnandiga, kes võeti uurimise alla kahtlustatuna spioneerimises Venemaa heaks.

Mees räägib vene keelt ja teda nähti Itaalias koos mehega, kes on tuvastatud Vene sõjaväeluure GRU agendina.

Ohvitseri kahtlustatakse tundlike dokumentide üleandmises Vene luurele.

Prantsuse kohtuvõimude allikas ütles, et ohvitserile on esitatud süüdistus ja ta on vahi all süüdistatuna „luuretegevuses koos välisriigiga, mis õõnestab riigi fundamentaalseid huve”.

Ohvitseri vahistas Prantsusmaa Sisejulgeoleku Peadirektsioon (Direction Générale de la Sécurité Intérieure – DGSI), kui ta valmistus pärast puhkust Prantsusmaal tagasi Itaaliasse sõitma, ja teda hoitakse vanglas Pariisis, teatas raadiojaam Europe 1.