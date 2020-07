Venemaa Habarovski krai žirinovskilasest kuberneri süüdistatakse mõrvade korraldamises

„Teame, et viidi läbi läbiotsimised korterites, garaažides, autodes. Ma tean, et kahe saadiku juures toimusid kindlasti läbiotsimised, kolme partei liikme juures, see tähendab tegelikult juba viie partei LDPR liikme juures olid läbiotsimised,” ütles Zjubr, vahendab RBK.

LDPR-i asutaja ja kauaaegne esimees on tuntud käremeelne poliitik Vladimir Žirinovski.

Eile teatasid RIA Novosti ja TASS, et lisaks Furgalile vahistasid Venemaa uurimiskomitee ja Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajad Habarovski kraiduuma kaks LDPR-i esindavat liiget Dmitri Kozlovi ja Sergei Kuznetsovi. Neid kahtlustatakse kelmuses eriti suures ulatuses. Mõlemad kuulusid varem Amuuri-äärses Komsomolskis asuva tehase Amurstal juhtkonda.

Kuberner Furgalile esitati eile aga süüdistus mõrvade korraldamises. Uurimiskomitee teatas, et kuberneri kahtlustatakse mõrvade ja mõrvakatsete korraldamises ettevõtjate vastu, mille pani aastatel 2004-2005 toime organiseeritud kuritegelik rühmitus.

Juurdluse materjalidega tuttavad RBK allikad teatasid, et Furgali kahtlustatakse oma endise äripartneri Oleg Bulatovi ja veel ühe ettevõtja Jevgeni Zori mõrvas osalemises. Allikate sõnul andis ütlusi kuberneri vastu veel üks tema äripartner, eelmisel aastal samas asjas vahistatud ja praegu Moskva Lefortovo eeluurimisvanglas istuv Nikolai Mistrjukov.