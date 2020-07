Venemaa Habarovski krai võimud kutsusid rahvast rahutustest hoiduma

Teade üleskutsega „mitte lasta end ära kasutada” avaldati regiooni valitsuse ametlikul veebilehel, vahendab Znak.

„Me mõistame tänavatele ja väljakutele välja läinud inimeste tundeid. Aga juba nüüd, kahe päeva pärast näeme me ohtlikku tendentsi. Miitingutest osavõtnute hulka ilmusid inimesed, kes püüavad provotseerida korratusi. Ühtedel lihtsalt „mängib veri”, teistele on protestid võib-olla kasulikud. Nii saavad punkte süsteemiväline opositsioon ja blogijad, kellel kasvab ereda sisu arvel lugejate arv,” öeldakse pöördumises.

Kraivõimud märgivad, et ei tohi lubada massirahutusi ja kokkupõrkeid korrakaitsjatega. „Kui te astute välja seadusetuse vastu, ärge ise seadust rikkuge! Tuletame meelde, et kõik massiaktsioonid on sanktsioneerimata. Habarovsk ja teised krai linnad sõna otseses mõttes „undavad” praegu päeval ja öösel. Austage nende õigust vaikusele, kes elavad elavnenud tänavatel. Esmajärjekorras on need lapsed ja eakad inimesed. Pöördume veel kord teie poole: ärge alluge provokatsioonidele isegi parimatel ajenditel, öelde oma kodanikuseisukoht välja tsiviliseeritult ja seaduse raames!”

Seotud lood: Venemaa Habarovski krai žirinovskilasest kuberneri süüdistatakse mõrvade korraldamises

Tähelepanu juhiti ka koroonaviirusega nakatumise kasvule ja vajadusele mitte lubada inimeste massilist kogunemist.

Habarovski krai kuberner Furgal vahistati 9. juuli hommikul oma kodu juures Habarovskis. Teda süüdistatakse ärimeeste mõrvade korraldamises aastatel 2004-2005. Sama juurdluse raames on vahistatud veel neli inimest. Furgal ei ole oma süüd tunnistanud. Uurimiskomitee nimetas Furgali vahistamist Kaug-Ida dekriminaliseerimiseks.

2018. aastal võitsid niinimetatud „süsteemse opositsiooni” kandidaadid regionaalvalimistel Kremli kandidaate. Üks neist oli ka LDPR-i esindav Furgal. LDPR-i esimees Vladimir Žirinovski teatas riigiduumas, et Vene võimud on hakanud tegutsema „nagu Stalini ajal”, ja ähvardas oma fraktsiooni parlamendist välja viia.

10. juulil jäeti Furgal kaheks kuuks vahi alla. Pärast seda toimusid Habarovski krais sanktsioneerimata meeleavaldused Furgali toetuseks, millest võtsid osa kümned tuhanded inimesed.