Venemaa föderatsiooninõukogu spiiker Matvijenko on nördinud kuuldustest oma hiigelpensioni kohta: feik ja müüt!

„Ma ei saa jätta sõna võtmata feikide kohta, mida levitatakse internetis ametnike, senaatorite, rahvasaadikute mingite meeletute pensionide kohta. Mina näiteks sain internetist teada, ja kõik on nördinud, et Matvijenko saab pensioni 450 000 (umbes 5000 eurot – toim). Esiteks, minu deklaratsioon on avalik. Mul on ligi 50 aastat tööstaaži ja ma saan pensioni 25 000 (280 eurot – toim),” ütles Matvijenko täna föderatsiooninõukogu plenaaristungil, vahendab Interfax.

Matvijenko ütles, et „inimesed ärrituvad, kui näevad selliseid numbreid”. Sellepärast tuleks tema sõnul mõelda, kuidas edastada usaldusväärset informatsiooni, et ei tekiks selliseid müüte ja kuulujutte ega diskrediteeritaks inimesi, kes töötavad võimuorganites ja teevad palju selle heaks, et elu muutuks paremaks.

„Kõik need feigid tuleb ümber lukata, sest see on lihtsalt korralagedus,” rõhutas Matvijenko.