Venemaa ei näe vajadust hakata koomas Navalnõi mürgitamist uurima. Kreml: jutt meie osalusest on „sisutühi müra“

Teisipäeval opositsiooniliidriga juhtunut kommenteerides ütles Peskov, et valitsuse vastu esitatud süüdistused "ei saa absoluutselt olla tõesed ja on pigem sisutühi müra", vahendab Reuters.

"Me ei kavatse seda tõsiselt võtta," ütles Peskov.

Tema sõnul jääb Kremli jaoks selgusetuks, miks kiirustasid arstid Saksamaal kasutama sõna mürgitamine, lisades, et "kuigi meie ja saksa arstide analüüsid ühtivad täielikult, on järeldused erinevad". "Toimeainet ei ole veel kindlaks tehtud," märkis Kremli pressiesindaja.

Peskovi sõnul ei näe ta praeguses faasis alust kriminaaluurimise alustamiseks. "Uurimiseks peab olema põhjus. Mida mina ja teie praegu näeme, on pelgalt see, et patsient on koomas," ütles ta.

"Kui leitakse mõni aine (mis seisundi põhjustas) ja kui selgub, et see on mürgistus, on põhjus uurimiseks," rääkis Peskov.

Venemaa parlamendi alamkoja Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin teatas aga teisipäeval, et üks selle komisjonidest hakkab uurima, kas väidetava mürgitamise taga võivad olla "välisriigid".

"Vene Riigiduuma julgeolekukomiteele antakse korraldus juhtunut analüüsida, mõistmaks, kas see oli välisriikide katse kahjustada Venemaa kodaniku tervist, et õhutada Venemaal pingeid, ja samuti selleks, et sõnastada värsked süüdistused meie riigi vastu," ütles Volodin.

Möödunud neljapäeval lendas Venemaa 44-aastane opositsiooniliider Navalnõi Siberist Moskvasse, kuid pardal hakkas tal järsku halb ning piloot otsustas teha Omskis erakorralise maandumise.

Navalnõi toimetati pärast vägikaikavedu Vene arstidega eelmise nädala lõpus viimaks Berliini Charité haiglasse ravile, mille arstid jõudsid järeldusele - mehelt võetud proovid näitasid mürgistust. Täpsemalt avastati koliinesteraasi inhibiitorite jälgi, mille näol on tegemist närvimürgiga. Kaks aastat tagasi eksspiooni Sergei Skripali mürgitamiseks Inglismaal kasutati ka just koliinesteraasi inhibiitorit.

Navalnõi on praegu Charité haigla intensiivraviüksuses kunstlikus koomas. Väidetavalt on mehe seisund tõsine, aga mitte eluohtlik. Opositsiooniliider viibib haiglas politsei kaitse all.