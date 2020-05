Venemaa Dagestani vabariigis räägitakse koroonaviiruse „varjatud katastroofist”

BBC vestles Dagestani laste traumakirurgi dr Ibragim Jevtemiroviga. Tema osakond oli Covid-19 patsiente täis olnud juba mitu nädalat, kuni ta ka ise nakatus.

Jevtemirovi sõnul on tema linnas nüüdseks surnud seitse kolleegi. Arvet peavad meditsiinitöötajad ise.

„Kõik kolm arsti minu meeskonnas jäid haigeks. Meid asendasid paranemiseni hambaarstid,” ütles Jevtemirov telefoni teel Hasavjurtist, kus ta nüüd keskhaiglas tagasi tööl on. „Tipphetkel suri siin 10-11 patsienti päevas.”

Jevtemirovi jutt teravast puudusest ja surmatoovast kaosest on vaid üks sissevaade Covid-19 kriisi Dagestanis, mis on nii tõsine, et vabariigi peamufti Ahmad Afandi kirjeldas seda sel nädalal Venemaa presidendile Vladimir Putinile kui katastroofi.

Enne islami püha kuu ramadaani lõppu sel nädalavahetusel on Afandi kutsunud inimesi mitte kogunema seda tähistama, sest see võib esile kutsuda uue nakatumisjuhtumite kasvu.

Kõigepealt paljastas Dagestani hädasoleku viirusega aga intervjuu kohaliku tervishoiuministriga. Minister teatas, et vabariigis on surnud 40 meditsiinitöötajat, mida on rohkem kui ametlikel andmetel surmajuhtumeid kokku.

„Alguses anti meile väga primitiivne komplekt,” rääkis Jevtemirov. „Ei olnud nii, et me ei muretsenud, aga kui see epideemia tabas, polnud teist võimalust. Me oleksime nagu pidanud otse lahingusse tormama.”

Intervjuu tervishoiuministriga paljastas ka selle, et Dagestanis on sajad inimesed surnud „haiglavälisesse kopsupõletikku” ja kõigil on olnud samad sümptomid, mis Covid-19-l. See tekitab veelgi rohkem kahtlusi Venemaa ametliku surmajuhtumite arvu kohta.

„Meie haigla on Covidi juhtumeid täis, aga ainult käputäiel patsientidel on kinnitatud diagnoos,” ütles Jevtemirov ja lisas, et enamik teste, mis analüüsimisele saadetakse, registreeritakse kopsupõletikuna.

Nagu teised riigid arvestab Venemaa ametliku surmajuhtumite arvu hulka ainult positiivse testitulemusega juhtumid.

„Võib-olla on siin probleem testidega või midagi. Mõned arvavad, et on tulnud käsk ülevalt poolt Covidit mitte diagnoosida, aga mina võin ainult oletada,” ütles Jevtemirov.