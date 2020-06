Venemaa asub osaliselt piire avama

Moskva linn loobub teisipäevast alates samuti osadest viiruse tõttu kehtestatud piirangutest, sealhulgas tühistab elanike jaoks digitaalse lubade süsteemi ja isoleerimise korra, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Moskvalased saavad teisipäevast minna välja jalutama igal ajal, kui nad seda soovivad ning pealinna restoranidel ja kohvikutel lubatakse alates 16. juunist avada ka oma suveterrassid.

Venemaa teatab jätkuvalt iga päev tuhandetest uutest nakatumistest. Üleriigiline koguarv on 476 658, mis on maailmas suuruselt kolmas, kuid Moskvas, viiruse algses epitsentris, on juhtumite arv järsult langenud.

"Allkirjastati valitsuse määrus, mis annab Venemaa kodanikele võimaluse riigist lahkuda, et hoolitseda teistes riikides elavate haigete sugulaste eest, aga ka neile, kel on vaja minna tööle või õppima," ütles Mišustin telepöördumises.

Reisida saavad ka välismaal arstiabi vajavad inimesed, ütles Mišustin, lisades, et riiki võivad siseneda Venemaal ravi vajavad välisriikide kodanikud või hooldust vajavate isikute lähisugulased ja hooldajad.

Venemaa sulges oma piirid 30. märtsil pärast kõigi rahvusvaheliste lendude peatamist, paludes elanikel jääda koju, et piirata koroonaviiruse levikut.