Venemaa asevälisminister hoiatas ettekavatsemata tuumasõja ohu eest

Rjabkovi sõnul on tuumasõjaoht olemas isegi juhul, kui pooltel puudub kavatsus tuumakonflikti valla päästa, vahendab Interfax.

Rjabkov esines täna rahvusliku uurimisülikooli Kõrgem Majanduskool ettekande „Mitmepoolse strateegilise stabiilsuse tugevdamise uued arusaamad ja teed” esitlusel.

Rjabkov rõhutas, et negatiivne dünaamika on ilmnenud eriti viimasel aastal ja „meie lääne kolleegide tegevus muutub üha emotsionaalsemaks, kohati väga agressiivseks”. „Nad väldivad tekkinud küsimuste arutamist sisuliselt, blokeerivad dialoogikanalite töö, jätkavad relvastuskontrolli arhitektuuri kõigutamist,” kuulutas Rjabkov.

Rjabkov rõhutas, et Venemaa on valmis naasma täiemahuliste läbirääkimiste juurde USA-ga strateegilise stabiilsuse üle. „Meie positsioon on hästi teada. Me seisame täiemahuliste läbirääkimiste taastamise eest strateegilise stabiilsuse ja rahvusvahelise julgeoleku tagamise üle ning arvestame vastuseks meie ookeanitaguste kolleegide valmisolekuga tõsiseks huvitatud dialoogiks,” ütles Rjabkov.