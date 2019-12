Venemaa ähvardab Eestit karmide vastumeetmetega, kui siin Sputnikule vabu käsi ei anta

TASS vahendab, et Matvijenko sõnas, et nad loodavad, et Eestis hüljatakse praegused ebaseaduslikud meetmed. "Kui muudatusi ei tule, siis võtame ise käsile vastumeetmed, mis on karmid, kuna me ei tolereeri meedia suukorvistamist," rääkis ta. Mis need endast täpsemalt kujutaksid, ta ei öelnud. Küll aga lausus ta, et toimuval on otsesed mõjud Eesti-Vene suhetele.

Delfi kajastas möödunud nädalavahetusel, et Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon ehk OSCE meediavabaduse esindaja Harlem Désir lubab uurida Sputniku olukorda Eestis, kuna Euroopa Liit pole propagandakanalile sanktsioone esitanud. Vene riigiduuma rahvusvaheliste suhete komitee esimees Aleksei Puškov ütles, et helistas Désirile, kes lubas uurida Sputniku olukorda Eestis.

Teema on suure tähelepanu all, sest sellest rääkis ka Venemaa riigipea Vladimir Putin eelmisel nädalal toimunud pressikonverentsil. "Mind panevad Eestis toimuvad asjad imestama. Venemaad süüdistatakse läänes meedia allasurumises, aga Euroopa riigid tegelevad sellega ise. Te teete palju ära, katsed häirida teie tööd riigi võimude poolt ei tohi jääda märkamata. See on hämmastav künism. Võimudel ei ole palju teha, igasugused meetmed riigi poolt on ebaefektiivsed ja lisavad ainult vett nende veskile, kes meie maid lahku viivad," teatas Putin.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu on öelnud, et Aleksei Puškovi väited meediavabaduse piiramisest pole tõsiseltvõetavad. "Eesti riigi esindajad annavad OSCE meediavabaduse volinikule ammendavad seletused. Arvestades meedia survestamist Vene Föderatsioonis, on sellised Vene ametiisikute kaebused Eesti peale suisa koomilised," teatas Reinsalu.