Venemaa ähvardab Eestit karmide vastumeetmetega, kui siin Sputnikule vabu käsi ei anta. Niiditõmbajateks peetakse britte

Uudisteagentuur TASS vahendab, et Matvijenko sõnas, et nad loodavad, et Eestis hüljatakse praegused ebaseaduslikud meetmed. "Kui muudatusi ei tule, siis võtame ise käsile vastumeetmed, mis on karmid, kuna me ei tolereeri meedia suukorvistamist," rääkis ta. Mis need endast täpsemalt kujutaksid, ta ei öelnud. Küll aga lausus ta, et toimuval on otsesed mõjud Eesti-Vene suhetele.

Lisaks ilmus TASSis veel eraldi artikkel, kus juttu sellest, kui vaenulik on Suurbritannia. Üks Moskva kõrgeltseisev allikas olevat väljaandele rääkinud, et just Suurbritannias on niiditõmbajad, kes jagavad suuniseid Eesti valitsusele, et Sputnikut taga kiusata. Allikas viitab, et britid olevat astunud mitmeid samme Venemaa meediaväljaannete vastu - näiteks olevat keeldutud andmast tööviisat ühele idanaabrite ajakirjanikule, kes tahtis korrespondendina Suurbritanniasse minna. Lisaks ei lubatavat osasid Vene ajakirjanikke erinevatele üritustele, mis tegelikult pressile mõeldud. Allikas toonitas, et see tähendab, et ka Briti väljaannete tegevust Venemaal hakatakse lähitulevikus piirama.

Mis aga puudutab Eestit, siis möödunud nädalal kinnitas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni ehk OSCE meediavabaduse esindaja Harlem Désir, et lubab uurida Sputniku olukorda Eestis, kuna Euroopa Liit pole propagandakanalile sanktsioone esitanud. Vene riigiduuma rahvusvaheliste suhete komitee esimees Aleksei Puškov ütles, et helistas Désirile, kes seepeale andis eespool mainitud lubaduse. "Eesti argumendid Sputniku survestamiseks on tekitanud palju küsimusi, mida Désir lubas uurida ja astuda vajadusel samme, et meediat ei piirataks põhjuseta," rääkis Puškov.