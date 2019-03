Venelased saavad edaspidi Soomes maad osta vaid kaitseministeeriumi loal

Soome parlament kiitis heaks ulatusliku seaduste paketi, millega parandatakse Soome riigi võimet kontrollida, piirata ja keelata välismaalaste kinnisvara omamist riikliku julgeoleku kaalutlustel, vahendab Ilta-Sanomat.

Kõige rangemad piirangud hakkavad puudutama välismaalasi, kes on Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvate riikide kodanikud.

Edaspidi vajab iga Vene, Hiina, USA, Türgi või kas või Šveitsi kodanik või ettevõte eriluba, et osta Soomest kinnisvara ehk maad või veekogu koos sellel paikneda võivate hoonetega.

Piirangud ei puuduta korterite ostmist korterelamus või ridaelamus.

Endiselt lähtutakse sellest, et kinnisvaratehingud püütakse heaks kiita alati, kui neile ei ole mingit takistust.

„Luba kinnisvara soetamisele võidakse anda, kui seda soetamist ei hinnata riigikaitse korraldamist, territoriaalse terviklikkuse kontrollimist ja kaitsmist ega piirivalve, piirijulgeoleku või varustuskindluse tagamist raskendavaks,” öeldakse Eduskunta heakskiidetud seaduses.

Eduskunta kiitis seadusemuudatused heaks teisipäeval. Eesmärk on, et need jõustuksid alates 2020. aastast.