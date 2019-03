Venelane üritas Balilt orangutani välja smugeldada

27-aastane Andrei Žestkov peeti vahetult enne lennule minemist kinni reede õhtul, kui temaga kaasas olevast rotangist korvist avastati uimastatuna kahe aasta vanune organgutan, vahendab uudistekanal BBC.

Julgeolekutöötajatele põhjendusi jagades, ütles venelane, et sai looma oma sõbralt, kes omakorda ostis selle 3000 dollari eest, teadmata, et orangutan on kaitse all olev loom, kelle riigist väljatoimetamise eest võib meest süüdimõistmisel ähvardada kuni viie aasta pikkune vanglakaristus.

Ajaleht Jakarta Post usutles Denpasari lennujaama karantiiniametnikku Dewa Delanatast, kelle sõnul leiti venelase asjade hulgast süstimiskomplekt koos rahustitega, mida mees kavatses kasutada enne jätkulendu Lõuna-Koreas, veendumaks, et loom püsib terve reisi rahulikuna.

Töötajate üllatus oli suur, kui Žestkovi pagasist leiti veel kaks elavat gekot ja viis sisalikku.

27-aastane venelane ütles, et teda veenis loomi kaasa võtma tema sõber, samuti venelane, öeldes, et ta võib probleemideta organgutani kodumaale toimetada ja seal teda kui kodulooma pidada.

Orangutanid seisavad silmitsi ohudega põllumeestelt ja salaküttidelt ning nende arvukus väheneb. Tapanuli orangutani, kes elab Sumatra metsades, peetakse maailma üheks ohustatumaks ahviliigiks.

