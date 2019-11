Veneetsia taastub üleujutustest, paludes maailma abi miljonitesse eurodesse ulatuvate kahjude korvamiseks

Linnapea Luigi Brugnaro on avanud sissemaksete jaoks pangakonto, kirjutades sotsiaalmeedias, et Veneetsia on „Itaalia uhkus ja kõigi pärand“. "Tänu teie abile särab see uuesti," märkis ta.

Selle eesmärgi saavutamiseks kulub aga tõenäoliselt miljardeid eurosid, märgib The Guardian.

Unesco maailmapärandi nimistusse kuuluvat linna tabas teisipäeva õhtul rängim üleujutus alates 1966. aastast, mis kahjustas tõsiselt kodusid, poode, restorane, muuseume ja mälestusmärke, sh 1000-aastast Püha Markuse basiilikat.

Eile taasavati Püha Markuse väljak, kuid linn prognoosib tänaseks taas kõrget veetase, mis jääb näitajatelt küll varasemale alla, ent on sellegipoolest ohtlik. Üleujutuse kahjusid, sh teistes linnades nagu Murano ja Pellestrina, kus hukkus kaks inimest, tuleb veel hinnata, kuid ainuüksi nädala esimene üleujutus põhjustas hinnanguliselt 1 miljardi euro suuruse kogukahju.

Aadria mere põhjaosas asuva sadamavalitsuse president Pino Musolino on kirjutanud lähedalasuvaid saari teenindavate kruiisilaevade ülemustele, kutsudes neid üles aitama Veneetsial "sellest tragöödiast üle saada".

Tohutult suured kruiisilaevad on linnaelanike seas väga ebapopulaarsed, enamik neist soovib nende keelustamist, kuid kruiisisektoris saab tööd ligi 4500 elanikku.

"See oleks teie ja kogu kruiisiäri jaoks väga oluline sõnum, kui otsustaksite koguda raha meie kannatanud linna ja selle elanike toetamiseks," kirjutas Musolino oma kirjas. "See oleks ka käegakatsutav märk teie lähedusest Veneetsiaga ja konkreetne märk sellest, et on võimalik luua usalduslikud suhted kruiisiäri ja Veneetsia kogukonna vahel."