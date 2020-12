Vene võimud võtsid kinni Navalnõi liitlase

Opositsioonipoliitiku Korruptsioonivastase Fondi (FBK) direktor Ivan Ždanov teatas täna hommikul oma Twitteri kontol, et fondi töötajale, advokaat Ljubov Sobolile esitati võimude poolt kriminaalsüüdistus, vahendab Vene meedia.

Teda süüdistatakse FSB töötaja kodurahu rikkumises ja vägivallaga ähvardamises. 33-aastane Sobol läks FSB mürgitamismeeskonna kahtlustatava liikme Konstantin Kudrjatsevi koduukse taha vahetult pärast seda, kui Kudrjatsev lobises Navalnõile petukõnes operatsiooni kohta välja terve hulga detaile.

Ust Kudrjatsev naisele ei avanud, küll aga saabus kohale politsei, kes võttis Soboli kinni ja kuulas teda tundide kaupa üle. Täna peeti Sobol uuesti kinni ja tema korteris korraldati läbiotsimine. Võimuesindajate saabumisest teatas ta ise hommikul oma Twitteri kontol.

Vene meedia teatel võeti Sobol vahi alla ja teda asub üle kuulama Venemaa uurimiskomisjon. Advokaadi korterist võeti kaasa igasugune elektroonika, sh naise abikaasa ja tütre oma.

Omskisse mürgitamise tagajärgi koristama sõitnud FSB-lane avalikustas kõnealuses telefonikõnes muu seas, et närvimürki Novitšokki pandi Navalnõi aluspükste jalgevahepiirkonda.

49-minutine vestlus, mille avaldas uuriva ajakirjanduse grupp Bellingcat, pakub üksikasjalikku esmasest allikast pärit kirjeldust selle kohta, kuidas FSB korraldas mõrvakatse Tomskis ja sellele järgnenud jälgede kõrvaldamise operatsiooni Omskis.

Navalnõi esitles end Kudrjatsevile Venemaa Julgeolekunõukogu peasekretäri, endise FSB juhi Nikolai Patruševi abina. Ta väitis, et helistab Patruševi nimel ja tahab saada ülevaadet sündmuste käigust.

Vene julgeolekuteenistuse väitel on salvestus väidetavast vestlusest FSB töötajaga aga võltsing. Oma avalduses nimetas FSB seda „niinimetatud uuringuks” ja „planeeritud provokatsiooniks”, väites, et „see on suunatud FSB ja selle töötajate diskrediteerimisele, mille läbiviimine ei ole olnud võimalik ilma välismaa eriteenistuste organisatsioonilise ja tehnilise toetuseta”.

Kreml nimetas väiteid jaburuseks.

Vahistatud advokaat Sobol on varem teatanud, et plaanib 2021. aastal Riigiduumasse kandideerida.