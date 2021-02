Vene võimud saatsid Tšetšeeniasse tagasi sealt piinamise järel pagenud geipaari

Venemaa seksuaalvähemuste õiguste ja kaitse eest seisev ühendus teatas oma avalduses, et geipaar Salehh Magamadov ja Ismail Isajev võeti neljapäeval Nižni Novgorodis politsei poolt kinni ja saadeti tagasi Tšetšeeniasse.

Ühendus aitas meestel eelmisel aastal Tšetšeeniast pageda, hoidmaks ära nende kinnipidamise kohaliku politsei poolt - ametlikult seoses opositsioonilise sotsiaalmeediakanali omamisega.

Väidetavalt mehi piinati ja sunniti lindistama vabandusvideot.

Jääb selgusetuks, miks otsustas Vene politsei sel nädalal paari nende Nižni Novgorodi kodus vahistada. Ühenduse teatel sunniti mehi vastu tahtmist äärmiselt geivaenulikku Tšetšeeniasse naasma.

Homoseksuaalid ja teised seksuaalvähemused seisavad silmitsi süstemaatilise tagakiusamisega moslemienamusega Tšetšeenias, kus homofoobia on laialt levinud.

Tšetšeenia autoritaarne liider Ramzan Kadõrov on järjekindlalt eitanud väiteid ebaseaduslikest kinnipidamistest ja inimõiguste rikkumistest.

2017. aastal HBO-le antud intervjuus hakkas Kadõrov naerma, kui talt Tšetšeenia geide tagakiusamise kohta küsiti. Ta väljendas arusaamatust selle üle, miks talle selliseid küsimusi esitatakse ja ütles: „See on jama. Meil ei ole selliseid inimesi. Meil ei ole geisid. Kui on, viige Kanadasse. Allah olgu kiidetud, meist kaugemale.“

Hoolimata ametlikust eitusest on kümned tšetšeenid rääkinud, kuidas neid võimude poolt pärast kinnipidamist piinati - seda kõike nende seksuaalse orientatsiooni pärast.

Inimõigusorganisatsiooni teatel toimetati Magamadov ja Isajev Tšetšeeniasse jõudes politseijaoskonda Gudermese linnas. "Nad on väsinud ja hirmul," ütles seksuaalvähemuste ühenduse esindaja Tim Bestsvet AFPle.

Tšetšeenia võimude vahi all viibivad mehed on "surmaohus", hoiatas Bestsvet.

Ühendus on jälginud seksuaalvähemuste olukorda Tšetšeenias alates 2017. aastast, kui tulid teated seal enam kui saja geimehe vahistamise ja piinamise ning osa tapmise kohta. Üks ohvritest oli usutavasti ka tuntud Tšetšeenia laulja, 25-aastane Zelimkhan Bakajev.

2019. aastal teatas organisatsioon teisest Tšetšeenias alustatud geide tagakiusamise kampaaniast, mille käigus vahistati umbes 40 inimest, kellest kaks jätsid kinnipidamise ajal oma elu. Kadõrov ütles toona, et need süüdistused on "täielikud valed ja nendes pole grammigi tõtt".