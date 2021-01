Vene võimud kavatsevad Navalnõi kodumaale saabudes kohe kinni võtta

Lauri Laugen toimetaja RUS

Foto: @NAVALNY via REUTERS

Venemaa Föderaalse Karistuse Täideviimise Teenistuse (FSIN) Moskva valitsus kinnitas, et opositsionäär Aleksei Navalnõi on tagaotsitavaks kuulutatud, ja teatas, et võtab tarvitusele meetmed tema vahistamiseks.