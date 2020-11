Vene väljanne teatas Putini äkki rikkaks saanud sõbrannast, kellel on presidendiga „fenomenaalselt sarnane” tütar

Projekt kirjutas, et Krivonogihh on sündinud lihtsas perekonnas ja veetis lapsepõlve kommunaalkorteris Peterburi Gorohhovaja tänaval. Pärast keskkooli lõpetamist töötas Krivonogihh väidetavalt mingi aja koristajana. Siis astus ta majandus- ja rahandusülikooli rahvusvaheliste majandussuhete kateedrisse. Ülikoolidiplomi sai Krivonogihh 2000. aastal. Umbes samal ajal paranes perekonna finantsolukord märkimisväärselt: kommunaalkorterist kolis naine koos emaga eliitelamispinnale, vahendab Znak.

Viidates Krivonogihhi tuttavatele kirjutas Projekt, et umbes sel ajal tutvus naine Putiniga. Projekti väitel katkesid suhted umbes kümme aastat tagasi.

Projekti andmetel on Krivonogihhil 2003. aastal sündinud tütar. „Dokumentide koopiates, millega Projekt tutvunud on, ei ole Jelizaveta Krivonogihhi isa märgitud, teada on ainult tema isanimi – Vladimirovna,” teatas Projekt.

Projekti andmetel elab Jelizaveta juba mitmeid aastaid teise perekonnanimega ja kontod sotsiaalmeedias on tal väljamõeldud nimedega. Projekti valduses oleva foto järgi on Jelizaveta „Venemaa presidendiga fenomenaalselt sarnane”. Viidatakse ka Suurbritannia Bradfordi ülikooli visuaalse analüüsi keskuse direktorile Hassan Ugailile, kelle analüüs näitas, et Putini ja Jelizaveta Krivonogihhi sarnasus on 70,44%. Projekt Jelizaveta fotot ei avaldanud, viidates eetilistele kaalutlustele. Pärast seda, kui Projekt saatis oma küsimused Svetlana Krivonogihhile, kustutas Jelizaveta oma kontolt enamiku fotosid, millel on näha tema nägu.

Projekt kirjutas üksikasjalikult ka Svetlana Krivonogihhi varadest. Ta on Projekti andmetel Leningradi oblasti põhjaosas asuva mäesuusakuurordi Igora kaasomanik. See asub 40 kilomeetri kaugusel kuulsast suvilakooperatiivist Ozero, kus olid daatšad Putinil ja tema sõpradel. Putin käis 2006. aastal Igora avamisel ja 2013. aastal pidasid seal pulmi Putini tütar Katerina ja Kirill Šamalov.

Krivonogihhile kuulub ka 75% Leningrad Tsentrist Peterburis. Naisel on korter Kamennõi saarel, mille ta ostis 2004. aastal ettevõttelt, mis on seotud niinimetatud Putini pangaga Rossija.