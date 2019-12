Vene väljaanne Vzgljad: Helme on küll vana ork, russofoob, mühakas ja fašist, aga on Eesti venelaste mõnede õiguste säilimise garant

34-aastase vasakpoolse, tolerantse ja progressiivse ning kahe ema kasvatatud Sanna Marini saamine peaministriks oli Helme jaoks Vzgljadi hinnangul selline kallaletung, et ta ei saanud kuidagi vaikida.

Edasi räägib Vzgljad Eesti ja Soome erisuhetest ja et Soome on Eesti jaoks eeskuju, mille poole püüeldakse. Eestlaste rahvuslik unistus olevat olla mitte Ida-, vaid Põhja-Euroopa, ja elada nii nagu elatakse Soomes.

Vzgljad kirjutab, et Marini loo peale heldib praegu kogu Euroopa – ta oli peres esimene, kes sai kõrghariduse ja läks poliitikasse töölisklassi kaitsma. Aga äkki uriseb tema peale vana eesti ork ja algab suur poliitika, kirjutab Vzgljad.

Vzgljadi sõnul ei esinenud Helme formaalses mõttes isegi solvanguga, aga see ei käi kokku Euroopa Liidu tänapäevase poliitilise kultuuriga, seda enam, et Marini kuju ümber hakkab kujunema omamoodi kultus.

Vzgljad teatab president Kersti Kaljulaidi vabandusest soomlaste ees ja toob siis välja, et Kaljulaid ja Helme vihkavad teineteist („Helme silmis on Kaljulaid liiga „venemeelne”, mis on üldiselt jama, ei ole temas midagi „venemeelset”). Vaid tseremoniaalset võimu omav Kaljulaid tahab nüüd Vzgljadi sõnul saada „valguse ja Euroopa tsivilisatsiooni jõudude” etteotsa, et tõugata ork valitsusest välja Euroopa Liidu juhtkonna aplausi saatel.

Et hoida ära igasugust sümpaatiat Helme suhtes märgib Vzgljad, et ta nõuab Venemaalt iidse Ivangorodi „tagastamist” Tallinna kontrolli alla ja tahab keelata Eestis lastele vene nimede panemise. „Ta on tõeline russofoob ja Venemaa ideeline vaenlane, aga see, et ta sealjuures ei armasta EL-i ja NATO-t, ei muuda midagi.”

Vzgljad märgib, et sellest hoolimata on Eestis kujunenud unikaalne olukord, kus Helme on Eesti venelastel mõnede põhiõiguste säilimise garant.