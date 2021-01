Vene välisministeeriumi esindaja Zahharova teatas Lääne mõtteviisi ja pseudodemokraatia sügavaimast kriisist

Zahharova sõnul võetakse USA-s informatsiooni Venemaa ametlike lehekülgede või massiteabevahendite lehekülgede sulgemise kohta kui ettevõtete siseseid otsuseid, vahendab Izvestija.

„See on kriis, selle sama Lääne mõtteviisi, Lääne pseudodemokraatia ja pseudoliberalismi sügavaim kriis. Värv koorus maha ja me nägime, mis seal tegelikult on. Iseenda, selle kohta, mis toimus Washingtonis, Kapitooliumi kohta – seda nimetati rünnakuks demokraatia vastu. Aga eile Venemaa ebaseaduslike protestimiitingute kohta kirjutati innustavaid üleskutseid,” ütles Zahharova telekanalile Rossija 1.

Zahharova lisas, et see on „ohtlik kriis”, sest „ähvardab paljude riikide suveräänsust”.

Varem teatas Zahharova, et USA saatkond Moskvas jagas reedel järgmisel päeval kavas olnud ebaseaduslike rongkäikude kaarte.

Zahharova teatas, et USA diplomaatidel tuleb selle kohta Venemaa välisministeeriumis aru anda.