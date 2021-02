„See on banaalne ja labane, on alati seda olnud. Võtke isegi meie autorite klassikalised teosed: alates kõrgkirjandusest kuni laste muinasjuttudeni. Meie maa jaoks on see ühemõttelise kvalifikatsiooniga lugu. Me ei võta praegu mingit õiguslikku alust ja nii edasi. Mis puudutab moraalset ja eetilist hinnangut, siis see ongi reetmine,” ütles Zahharova raadiojaamale Vesti FM, vahendab RIA Novosti.

Liitu