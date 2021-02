Vene välisministeeriumi esindaja Zahharova: Navalnõi fondi töötajad on NATO mõjuagendid

Zahharova tuletas meelde, Poola esindus Euroopa Liidu juures viis eile läbi internetikonverentsi, millel osalesid mõnede Euroopa Liidu riikide, USA ja Suurbritannia esindajad ning Navalnõi staapide juht Leonid Volkov ja FBK tegevdirektor Vladimir Ašurkov. Juba eile nimetas Zahharova seda üritust „absoluutselt ebaseadusliku, õigusvastase ja agressiivse Venemaa-vastase rünnaku” jätkuks, vahendab Interfax.

„Väike nüanss: formaat „EL-i riigid pluss USA pluss Suurbritannia” ei ole enam EL, see on NATO. Nii et nad kohtusid eile NATO-lastega, said instruktsioone täisprogrammi järgi. Ma arvan, et neile selgitati täpselt, et ei ole vaja kevadet ja suve oodata, tuleb jätkata olukorra kõigutamist, kuivõrd poliitilist ja finantstoetust neile võimaldati,” lausus Zahharova. „See pole mingi opositsioon, need on mõjuagendid.”

Zahharova tuletas meelde, et 4. veebruaril ütles Volkov, et FBK peatab ajutiselt protestide organiseerimise ning need algavad taas kevadel ja suvel. Järgmisel päeval teatas Volkov aga juba, et uus aktsioon toimub 14. veebruaril.

Zahharova sõnul instrueeris NATO Volkovit ja Ašurkovi tooma aktsiooni varasemale ajale, sest kardetakse, et kevadeks „kogu see Lääne informatsioonimull lõhkeb, ei saa eksisteerida seda kimääri keemiarelva kasutamise ümber Venemaa poolt, kõik see lõhkeb, sest nad on ebamugavate küsimustega vastu seina surutud”.

Varem nimetas Zahharova seda, et opositsionäär Aleksei Navalnõi poolehoidjad arutavad Euroopa Liidu ja USA ametiisikutega võimalikke sanktsioone Venemaa vastu, reetmiseks.

„See on banaalne ja labane, on alati seda olnud. Võtke isegi meie autorite klassikalised teosed: alates kõrgkirjandusest kuni laste muinasjuttudeni. Meie maa jaoks on see ühemõttelise kvalifikatsiooniga lugu. Me ei võta praegu mingit õiguslikku alust ja nii edasi. Mis puudutab moraalset ja eetilist hinnangut, siis see ongi reetmine,” ütles Zahharova raadiojaamale Vesti FM, vahendab RIA Novosti.