„Seal toimus klassikaline kampaania, ma olen selles absoluutselt veendunud, sest mul on vastavad andmed, see viidi läbi NATO sügavustes varem väljatöötatud õppeplaanide järgi. Kõik see on informatsioonikampaania ja sellel toimus selline absoluutselt inetu, väga ohtlik moonutamine Varssavis,” lausus Zahharova RIA Novostile.

Zahharova nimetas Varssavis toimunud üritusi „kolossaalseks feigiks, mis ületas kõik lubatu piirid”.

„Üritused Varssavis, mis kuulutati välja kui Teise maailmasõja algusele pühendatud, kukkusid välja ajaloo ümberkirjutamise ja desinformatsiooni klassikalise kampaaniana. Ja massiteabevahendid ei suutnud üldises kontekstis sellega midagi teha,” ütles Zahharova.

Venemaa ei olnud viimasel nädalavahetusel toimunud Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeva märkinud üritustele Varssavis kutsutud.