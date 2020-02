Vene välisministeeriumi esindaja: Eesti eliit räägib Tartu rahust, sest muuga pole valijaid meelitada

„Sedatüüpi avaldused nagu „Tartu leping kehtib”, „me peame nõudma reparatsioone” annavad tunnistust sellest, et nende maade poliitilisel eliidil ei ole probleeme mitte mineviku, vaid tulevikuga. Nähtavasti arengukriis – pole millegagi valijaskonda meelitada,” kirjutas Zahharova Facebookis, vahendab RIA Novosti.

"Tartu rahuleping oli, on ja jääb Eesti riigi sünnitunnistuseks. Ja ta kehtib. Eesti ei liitunud vabatahtlikult Nõukogude Liiduga. Meid okupeeriti. Me taastasime oma iseseisvuse õigusliku järjepidevuse alusel. Samal ajal peame ka meie austama rahvusvahelist konsensust, et Euroopa sõjajärgseid piire enam ümber ei joonistata. Vastupidine retoorika tekitab asjatut segadust," ütles president Kaljulaid eile.

Poola asevälisminister Paweł Jablonski teatas aga varem, et Varssavil on tingimusteta õigus saada Venemaalt reparatsioone Teise maailmasõja ajal tekitatud kahjude eest.