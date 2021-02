Zahharova tõi oma postituses Facebookis ära nimekirja ligi 20 näitest Venemaa meediakanalite väidetava tagakiusamise kohta Euroopa riikides.

Suur osa Zahharova etteheidetest on suunatud Balti riikide vastu erinevate Vene propagandakanalite keelamise pärast.

⁃ Допрос руководителя бюро телеканала RT Deutsch Полицией Германии ⁃ Невыдача аккредитаций МИД Франции журналистам бюро... Posted by Maria Zakharova on Teisipäev, 9. veebruar 2021

Esinedes telekanalis Rossija 1 märkis Zahharova, et Euroopa meedias ilmunud kajastused selle kohta, et Borrelli alandati Moskvas, on osa Lääne informatsioonikampaaniast.

„Alandavad nad Borrelli ise, pakuvad seda selle pähe, nagu oleks teda Moskvas alandatud... Milles see alandamine väljendus, on täiesti arusaamatu,” ütles Zahharova.