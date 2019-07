Vene välisministeerium: Balti riikide protest saluudi vastu peegeldab absurdset ja pühadust teotavat liini

Eile toimunud pressikonverentsil esitati Zahharovale järgmine küsimus: eile väljendas Eesti välisministeerium Venemaale protesti plaanide pärast organiseerida saluut Tallinna Saksa fašistlikest vallutajatest vabastamise 75. aastapäeva auks, nimetades seda kuupäeva Eesti korduva okupeerimise kuupäevaks. Hiljem ühinesid Tallinnaga Leedu ja Läti. Kuidas hindab välisministeerium sellist reaktsiooni? Milline tuleb vastus?

„Kui ma eile õhtul neid uudiseid nägin, ei olnud enam võimalust neid kohe dokumentaalselt kinnitada või ümber lükata, ma mõtlesin, et see on mingi viga. Jutt käib saluudist meie maa territooriumil. On arusaamatu, miks me peaksime küsima, mis põhjusel me seda läbi viime. See on mingi uus sõna. Pärast selgus, et meie saatkondade esindajatele öeldi Eesti ja Läti välisministeeriumis, et need maad peavad nõukogude perioodi oma ajaloos „okupatsiooniks” (see on nende traditsiooniline positsioon) ja esitavad saluutide läbiviimisele vastuväiteid,” vastas Zahharova.