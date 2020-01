Vene väliskomisjoni juht: on aeg allatulistatud lennuki juhtunu uurimine lõpetada

"Juhtunu sai võimalikuks seoses ohuga USA rünnakute kordumises, sedapuhku Iraani territooriumil, ehkki see ei õigusta tehtud viga. Ja kui mustade kastide läbivaatamine ja edasine uurimine ei tõenda Iraani sõjaväe tahtlikkust, ja seal on loogilised põhjused, miks seda ei saanud olla, tuleks juurdlus sellega lõpetada," ütles Kossatšov laupäeval ajakirjanikele.

"Juurdlus tuleb lõpetada lootuses, et juhunust õpitakse ja võetakse tarvitusele vajalikud abinõud," lisas duumasaadik.

Tema sõnul väärib tunnustamist eksimuse tunnistamine ja kahetsuse väljendamine. "Olulisim on pingete eskaleerimine Iraani ja selle piirkonna teiste riikide vahel, mis on Ameerika surve all," rõhutas Kossatšov.

Ühtlasi kutsus ta lääne meediat üles lõpetama "sekkumine [sellesse, et lennuk] lasti alla Venemaal valmistatud raketiga" või isegi "Vene raketiga". "Katsed jätkata Vene kaardi laudatoomist selles väga traagilises olukorras on täiesti ebamoraalne," märkis väliskomisjoni pikaajaline juht.

Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitse nõukogu sekretär Oleksi Danilov teatas sel nädalal, et Ukraina uurijad soovivad otsida lennukatastroofi paigas Vene päritolu õhutõrjeraketi Tor tükke, mida sotsiaalvõrgustikes väideti seal olevat.