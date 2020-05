Vene uurimiskomitee hakkas uurima Hitleri ja Himmleri fotode virtuaalse „surematu polgu” hulka sokutamist

„Uurimiskomitee on välja selgitanud faktid natsikurjategijate fotode paigutamise kohta liikumise Surematu Polk – Online saitidele virtuaalse aktsiooni käigus, mis oli suunatud Suure Isamaasõja ja selle Natsi-Saksamaa vastu võidelnud osavõtjate põlvkonna mäletuse säilitamisele ja jäädvustamisele,” ütles Petrenko täna Interfaxile.

Uurijate andmetel paigutasid tundmatud isikud hiljemalt 10. mail internetti „Reichsführer SS Himmleri foto”. Seda tehti uurimiskomitee teatel „eesmärgiga kiita heaks natsikuriteod, mis on määratletud rahvusvahelise sõjatribunali poolt Nürnbergis”. „Sealjuures saatis avaldamist kommentaar, et fotol on kujutatud väidetav polkovnik Aleksejev, V.M.,” ütles Petrenko.

Lisaks sellele paigutasid kindlaks tegemata isikud hiljemalt 3. mail veebilehele Mälupank (Bank Pamjati) ankeedi koos Adolf Hitleri fotoga, kirjutades, et sellel on kujutatud Suurest Isamaasõjast osavõtnu Gitle, Adol Aloiso.

„Viidatud faktide alusel on algatatud kriminaalasjad Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahv 354 lõige 1 järgi – natsismi rehabiliteerimine, see tähendab Nürnbergi sõjatribunali otsusega määratletud kuritegude heakskiitmine,” ütles Petrenko.