Vene uurimiskomitee alustas kriminaaljuurdlust Nõukogude Liidu endise kaitseministri süüdi mõistnud Leedu kohtunike üle

Veel märgib Venemaa uurimiskomitee, et otsuses konstateerisid kohtunikud ise, et sisuliselt ei ole võimalik konkreetselt näidata, kelle tegevusest süüaluste hulgast tekkisid kõige raskemad tagajärjed, see tähendab tsiviilisikute tapmine ja kehavigastuste tekitamine. „Nii ignoreerisid nad jämedalt üht kriminaalkohtumenetluse põhimõtet, mille järgi tõlgendatakse kõik kahtlused süüdistatavate kasuks,” teatas uurimiskomitee.

Varem alustas Venemaa uurimiskomitee kriminaaljuurdlust Leedu peaprokuratuuri töötajate ja kohtu vastu teadaolevalt süütu inimese kriminaalvastutusele võtmise pärast.