Vene superspioon on väidetavalt olnud kohal Brexiti ja Kataloonia referendumite ning Skripalide mürgitamise juures

Valenime Sergei Fedotov kasutanud agenti seostatakse niinimetatud üksusega 29155 ja kindlaks on tehtud tema viibimine Suurbritannias ja Bulgaarias, kus lääne luureteenistused on ta seostanud mitme mõrvakatsega, kirjutab El País.

Sergejev on Venemaa relvajõudude kindralstaabi luure peavalitsuse (GRU) veteran. Ta on tegutsenud vähemalt kümme aastat erinevates riikides. Alguses tegi ta seda õige nime all ja hiljem Sergei Fedotovina. Selle nime all tuvastati ta Bulgaarias ja Suurbritannias.

Ajakirjanduslike uurimuste järgi on Sergejev sündinud 1973. aastal tänases Kasahstanis Ušarali linnas. Ta on abielus ja tal on tütar. Sergejev teenis armees Siberis, kuni viidi üle Moskvasse. Seal astus ta Sõjalis-Diplomaatilisse Akadeemiasse, mida tuntakse nime all „Konservatoorium” ja mis on GRU taimelava. Sergejevist sai kõrge ohvitser. Kattevarjuna on ta esinenud vähemalt kaheksa Vene ettevõtte juhi või aktsionärina.