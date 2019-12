Vene spioonide poeg sai pärast pikka vaidlust Kanada kodakondsuse tagasi

Aleksander Vavilovilt võeti kodakondsus ära pärast seda, kui tema vanemad, kes töötasid Venemaa välisluure teenistuses, arreteeriti 2010. aastal, vahendab uudistekanal BBC.

Ta sündis Kanadas ning kuni vahistamiseni uskus, et ka tema vanemad on pärit Kanadast.

Vavilovi küsimust arutanud Kanada ülemkohus otsustas, et tema kodakondsus tuleb tunnistada kehtivaks.

"Olen see, kes olen - ükskõik, mida ma ona päritolu kohta teada saan, ei usu ma, et see määratleb mind inimesena," ütles Vavilov reedel Toronto meediale.

Ta ütles, et kohtuvõit oli tunnustus, et ta mitte ainult ei tunne end kanadalasena, vaid on ka seaduse silmis üks neist.

Vavilov sündis 3. juunil 1994. Tema vanemad olid Tracey Lee Ann Foley ja Donald Howard Heathfield - vähemalt nii ta arvas.

Nende pärisnimed olid Jelena Vavilova ja Andrei Bezrukov ning nad olid kolinud Kanadasse valeidentiteete kasutades, et luua "sügav valeidentiteet", mis võimaldaks neil maailmas ringi rännata ja Venemaa heaks luurata.

Kanadas tundusid nad kohalikele tavalise õnneliku noore perena. Vavilovi vanem vend Timothy sündis vaid neli aastat varem Torontos. Ühel hetkel asutasid spioonid oma ettevõte, mis hakkas pakkuma mähkmete kättetoimetamise teenust.

Kui Vavilov oli kaheaastane, kolis pere Prantsusmaale ja hiljem USA-sse, asudes elama Bostoni lähedale.

Seal sai neile jälile FBI, kes võttis pere vahi alla 2010. aastal, kui Vavilov oli 16-aastane.

Nad tunnistasid end süüdi ja saadeti spioonivahetuse käigus Venemaale tagasi vastutasuks nelja venelase vastu, kelle Moskva vangistas luureandmete jagamise eest Läänega.

Perekonna lugu inspireeris USA telesaadet The Americans, umbes kahte sügavat varjatud Vene spiooni, kes elavad ja loovad pere Ameerika Ühendriikides.