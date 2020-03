Vene sotsiaalmeedias kommenteeriti läbi Narva piiripunkti ramminud mehe tegu: on teda neile vaja, Eestis on piisavalt oma venelasi

„Mul ei olnud selget plaani. Kui ma nägin silti „Narva”, sain aru, et see on Eesti. Mul ei olnud dokumente kaasas. Ja ma sõitsin lihtsalt edasi. Kui mul oleks õigus valida Venemaa või eutanaasia vahel, valiksin ma eutanaasia. Ma pole enam vajalik, mul on massiliselt põhjusi. Ma tunnen end ohutumalt, kui selja taga on Eesti politsei, mitte Vene oma,” ütles 46-aastane Peterburi elanik Anatoli Bogdanov rus.err.ee-le.

Mõningaid arvamusi Vene sotsiaalvõrgustikus VKontakte kogus venekeelne Delfi:

- Kellele teda seal vaja on? Interneti ohver...

- Mina seda meest toetan.

- Seda nimetatase – ära tüütas. Psühholoogiline närvivapustus.

- Mis, kas nii sai?

- Reetur!

- Hinne viis mehele.

- Pärast seda kavatseb hulk „tarkpäid” sama korrata. Aga millega arvestades? - eestlased võtavad avasüli vastu? ...nu nu

- Kurat.

- Naiivne. On teda neile vaja. Eestis on piisavalt oma venelasi.