Vene senaatorid hakkasid põhiseadusreformi järel nägema üle linna vikerkaari, nõudes Putinilt nende piiramist

Venemaa president kohtus reedel muudatusettepanekute autoritega ja üks neist, endine senaator, kutsus teda üles astuma järgmist sammu ja piirama vikerkaare kasutamist reklaamides, vahendab Bloomberg.

"Peaksime tagama, et neist väärtustest, mida proovisime põhiseadusesse sisse viia, peetakse kinni," ütles Jekaterina Lakhova Putinile teleülekande vahendusel. "Te peaksite Roskomnadzorile (interneti järelevalveasutus -toim) vastavasisulised juhised andma."

Viimase kümnendi jooksul on Putin üha enam rõhunud konservatiivsusele sotsiaalsetes küsimustes, kinnistades toetust kodumaiste traditsionalistlike valijate ja välismaiste sümpatiseerijate seas. 2013. aastal allkirjastas ta seaduse, mis keelas alaealistele suunatud "homopropaganda", mida kritiseeriti laialdaselt kui lööki LGBT-õigustele.

Traditsioonilised väärtused



Lisaks Putinile antud võimalusele valitseda riiki potentsiaalselt aastani 2036, hõlmasid sel nädalal heaks kiidetud põhiseaduse muudatused ka paljusid muid teemasid, alates territooriumist loobumise keelust kuni säteteni, mis toetavad traditsioonilisi väärtusi, nagu näiteks see, mis määratleb abielu mehe ja naise vahelise liiduna.

Putin ei andnud reedel lubadust pühenduda vikerkaarte mahasurumisele, kuid käskis oma liitlastel hoida samasooliste paaride õiguste värvika sümboli suhtes silmad lahti.

„Kui on põhjust arvata, et see on meile mitte tavapäraste väärtuste propaganda, siis kodanikuühendused, mis jagavad Venemaa võimude ametlikke seisukohti, sealhulgas neid, mis on sätestatud põhiseaduses ja meie seadustes, peavad teostama kodanikukontrolli, kuid mitte agressiivselt,“ sõnas Putin.

Vikerkaareküsimus kerkis reedel esile, kui teine ​​töörühma senaator kaebas, et USA saatkond Moskvas riputas 25. juunil LGBT kuu tähistamiseks vikerkaarelipu ühe oma kesklinna hoone fassaadile. Otsus tõi kohale Venemaa aktivistid, kes trampisid vikerkaarelippe saatkonna ees demonstratiivselt jalge alla.

"[Ameeriklased] on näidanud teatud asja seal töötavate inimeste kohta," pilkas Putin vastuses.